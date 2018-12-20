Политика / Власть

Четырнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

На мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов

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