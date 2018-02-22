Тесты «Пион», «Банан» или «Акация»: какое оружие так называют? Тест для тех, кто отличает танк от бронетранспортера 22.02.2018Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Фото: vitalykuzmin.net, Андрей Котков, gurkhan.blogspot.ru