Тесты Царь или президент? Тест на знание церемоний инаугурации Путина и коронации Николая II Хорошо ли вы знаете процедуры вступления в должность российских руководителей 06.05.2018Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного»