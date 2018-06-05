Политика / Международные отношения

«Дайте мне сказать». Как австрийский журналист перебивал Путина во время интервью

Российский президент ответил на вопросы ведущего телеканала ORF

05.06.18
Комментарии  ()
iseeyouall
16:09 05.06.2018
Самообладанием Путина можно только восхищаться. Журналист, конечно, ведёт себя совсем непрофессионально...
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