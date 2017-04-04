Glorax Group выходит из инфраструктурного бизнеса

У основателя Glorax Group Андрея Биржина большой опыт в строительстве именно недвижимости, а не инфраструктурных объектов
Евгений Разумный / Ведомости
Холдинг Glorax Group бизнесмена Андрея Биржина выставил на продажу фирму «Мосавтодор и партнеры» (МИП), специализирующуюся на строительстве транспортной инфраструктуры. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта по недвижимости, работавших с ней. По их словам, компания решила выйти из инфраструктурного бизнеса и сосредоточиться на девелопменте недвижимости. Гендиректор Glorax Group Александр Андрианов через представителя подтвердил информацию. Дорожное строительство никогда не являлось для компании приоритетным направлением, а учитывая серьезные изменения в сфере госзаказа по дорожным проектам, интерес группы к этому бизнесу снизился, пояснил Андрианов. По его словам, вырученные средства от продажи актива планируется направить на покупку девелоперских площадок.