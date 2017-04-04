Москва уговорила Госдуму принять законопроект о сносе хрущевок

Сегодня в Госдуме состоялось расширенное заседание, посвященное сносу хрущевок. В заседании участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

В начале марта правительство Москвы с депутатами от Москвы разработало и внесло общую концепцию законопроекта, облегчающего снос и расселение этих домов. Сейчас он разослан в регионы. 19 апреля Госдума должна рассмотреть законопроект в первом чтении.

«Наша встреча в рамках обсуждения данного проекта - первая, перед принятием во втором чтении пройдут расширенные парламентские чтения», - открыл заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин привел данные ВЦИОМа - 80% проживающих ожидают этого законопроекта. Помимо ожиданий есть и тревога о том, куда будут переселять, отметил он. Но если люди останутся в пределах своих районов, то 87% опрошенных поддерживают такой подход, отметил спикер.

Собянин о сносе

Мэр Москвы начал выступление с того, что вспомнил историю хрущевок. «Когда программа массового строительства жилья стартовала в Москве, то это был эксперимент. И он решил ряд вопросов по обеспечению жильем, это был прорыв в жилье». С учетом скорости строительства, отметил Собянин, город получил целый ряд жилищных проблем - дома оказались построены некачественно, не на долгий срок эксплуатации. Уже в 1988 г. было принято первое решение о сносе ветхих пятиэтажек, а за период времени активного сноса было переселено около 150 000 московских семей, напомнил мэр Москвы. «Это самая массовая программа переселения в стране, и тем не менее все проблемы она не решила», - сказал мэр, добавив, что осталось несколько десятков домов.

Московское правительство предприняло все попытки избежать второй программы сноса, отметил Собянин, предполагая обойтись капитальным ремонтом, но пришло к выводу, что даже если деньги на ремонт будут потрачены, дома все равно придется сносить. По словам мэра, москвичи обращались в массовом порядке, сейчас в мэрии около 250 жалоб. В мэрию жаловались практически все районные советы депутатов, Мосгордума и Общественная палата. После этого Собянин обратился к президенту Владимиру Путину с предложением поддержать «реновацию», и президент дал поручение разработать законопроект.

Какие конкретно пятиэтажки войдут в программу, пока непонятно: по словам Собянина, публикуемые в соцсетях списки ничего общего с действительностью не имеют. Мэр пообещал, что «никакого коврового сноса» не будет - на первом этапе правительство посмотрит состояние домов. Есть работающая практика переселения граждан: 92% граждан переселяются в те районы, где проживают, еще 4% - в соседние районы и еще 4% по согласованию - в другие, привел статистику Собянин.

Мэр Москвы попытался объяснить, зачем понадобился особый закон: программа намного шире московской, мэрия не хочет дожидаться того, чтобы жителям «на голову рушились плиты», и хочет заранее переселить их в «добротное жилье». «Мы хотим прописать гарантии граждан по переселению, сократить сроки строительства, которое по существующим нормативам может затянуться. Мы должны обеспечить высокое качество этих проектов, создать современную качественную среду, которая будет служить столетия вперед», - объяснил Собянин. Это комплексный проект, который потребует всех сил, специальный закон позволяет реализовать его, отметил мэр, попросив поддержки у Госдумы.

Равнозначность или равноценность?

Чтобы правительство Москвы могло реализовать программу в разумные сроки, многие вопросы городу придется решать самостоятельно, рассказал один из авторов законопроекта - депутат-единоросс (избранный от Москвы) Николай Гончар. Все, что прозвучало, не сдержит анализа недостатков, которые предстоит устранить, отметила председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская. Она подчеркнула, что законопроект нужно сделать прозрачным и он нуждается в серьезной и радикальной доработке. «Начиная с названия - поправки почему-то в закон об изменении статуса столицы, но они не имеют никакого отношения к статусу. Законопроект содержит целый пул оценочных суждений - мы даже для правительства установили такое положение, что нужны оценки принятия, пока мы не можем сказать, что будет после принятия», - возмутилась депутат.

Для очередников действительно представление пойдет по нормам, но здесь не написано, в том же или соседнем районе будет предоставлено жилье, и идет отсылка на московский закон о том, что расселение будет в пределах городской черты. По словам Хованской, применение понятия равнозначности предоставления жилья в законопроекте для собственников следует пересмотреть, а также в законопроекте нарушается право на судебную защиту собственника.

«Есть такое понятие, как ответственность, - если хотя бы один дом завалится, на ком будет ответственность?» - ответил на рассуждения Хованской Собянин.

Руководитель комитета по госстроительству единоросс Павел Крашенинников процитировал Булгакова: «Москвичей испортил квартирный вопрос». Инструментарий на 1,5 млн москвичей должен быть эффективным, поэтому нужно слушать всех, заявил депутат. «Мы провели несколько совещаний, мы отдаем себе отчет, что в первом чтении мы слушаем концепцию. У нас нет проблем, связанных с тем, что из текста надо исключать вопросы с регулированием договоров, вопросы регистрации прав должны решаться на федеральном уровне. В жилищном законодательстве договоры возможны вполне, а вот "равноценность" и "равнозначность" - разные понятия», - подчеркнул депутат. «С учетом судебной практики я бы использовал понятие равноценности», - отметил он.

Скорее всего, такая поправка, несмотря на критическую позицию Москвы, будет согласована, говорит источник в думском аппарате. «Мы должны говорить о равноценном размещении», - согласился председатель комитета по собственности Николай Николаев. «Собственниками являются предприниматели и юридические лица, мы должны и об этих рисках говорить», - напомнил он. Необходимость регулирования регистрации прав на недвижимость, неурегулированность тех вопросов, которые связаны с обременениями - ипотека, кредиты, - все эти вопросы ещё не прописаны в законе, заметил Николаев. Он же посоветовал Москве согласовать законопроект с некоторыми правительственными инициативами - например, с порядком установления сервитута. Николаев также считает, что нужно решить максимально подробно спорные вопросы, чтобы «избежать самых разных спекуляций». Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев попросил у правительства «не задерживать с отзывом»: «Мы договорились, что к третьему чтению Москва предоставит нормативные акты».

Что хуже?

Ряд вопросов носят принципиальный характер, считает Собянин: прозвучало предложение не называть переселение термином «реновация», можно назвать это как угодно - все равно это будет новый термин, но вопрос не в названии, а в том, что за этим стоит. «Граждане будут выбирать - социальный наем или собственность, мы даем возможность выбора», - подчеркнул мэр. «Что касается равноценности и равнозначности, насколько я понимаю, равноценное хуже для граждан, чем равнозначное. У нас предоставляемое жилье по стоимости на 20-25% дороже сносимого. Это увеличение капитализации и рыночной стоимости, а вы предлагаете оставить в тех же параметрах цены. Давайте не заниматься юридической терминологией, давайте по сути посмотрим, как правильно будет», - заявил депутатам мэр. Москва готова консультироваться с банками по вопросам ипотеки.

«Что касается попытки согласовать вопросы с земельными отношениями и концепциями правительства - можно ждать концепции, но мы пришли к вам, потому что в рамках действующего законодательства это решить не получается, а вы предлагаете ждать реализации концепций», - заявил Собянин.

Алексей Русских от КПРФ задал вопрос о том, как быть с собственниками нежилых помещений, для которых переселение - потеря бизнеса. «Сегодня в проекте закона это слишком общо написано, бизнес нам задает вопрос. Мы предлагаем эту норму проработать и готовы на две опции - рыночная стоимость или предоставление помещения на выбор собственника», - ответил Собянин.

Эсер Александр Бурков спросил, что делать с отсутствием в законе публичных слушаний. «Очень важный вопрос, мы, не дожидаясь проведения закона, проведем двухфазовое выяснение мнений граждан. До 1 мая выявим список домов. На втором этапе, когда будет сформирован предварительный список домов, проведем голосование. Система голосования отработана в приложении "Активный гражданин", можно будет проголосовать в МФЦ. Голосование будет идти полтора месяца. Граждане могут потребовать включение дома в список», - ответил Собянин. В голосовании смогут принять участие не только собственники, но и прописанные жилицы. Условия голосования Москва обсудит с Общественной палатой.

Алексей Журавлев («Родина») спросил, что делать с тем, что найдутся политические силы, которые будут использовать этот законопроект в собственных интересах и для «раскрутки». «В городе созданы все необходимые институты обсуждения, на открытых площадках будем обсуждать», - ответил мэр. О возможности покупки дополнительных метров спросил Борис Чернышев (ЛДПР). «Эта идея уже реализуется, мы всегда помогаем гражданам, может быть организована рассрочка», - ответил Собянин.

«Как вы смотрите на то, чтобы у гражданина была возможность выбора - деньги или новое размещение?» - спросил эсер Олег Шеин. В Москве готовы рассматривать и другие варианты компенсаций, в том числе и денежную, ответил Собянин.