Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: За красивым фасадом

За красивым фасадом

Когда архитекторы и девелоперы не могут договориться, в городе появляются коробки без архитектурных излишеств или сложные по форме строения с многоугольными жилыми помещениями