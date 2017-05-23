Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: За красивым фасадом
За красивым фасадом
Когда архитекторы и девелоперы не могут договориться, в городе появляются коробки без архитектурных излишеств или сложные по форме строения с многоугольными жилыми помещениями
- Ирина Иваненко
- / Для Ведомостей
Застройщики понимают, что невзрачные фасады на конкурентном рынке вряд ли могут привлечь покупателя, и охотнее идут на эксперименты с формой здания
А. Гордеев / Ведомости
Архитекторы в большей степени озабочены эстетической стороной проекта – линии, пропорции, стиль, впишется проект или нет в окружающую среду. Девелопер – чтобы не выйти за грани рентабельности», – объясняет противоречие коммерческий директор квартала Only (проект Central Properties) Евгений Большаков.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров