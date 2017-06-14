Коммерческая недвижимость

ФАС разрешила Сбербанку приобрести контроль в структуре девелопера Mebe Group

За последние несколько месяцев это третья подобная сделка для банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что удовлетворила ходатайство структуры Сбербанка – «СБК премьер» – о приобретении 50,01% «Мебе-девелопмента». Последний входит в строительную Mebe Group. Единственный владелец «Мебе-девелопмента», согласно ЕГРЮЛ, – президент Mebe Group Мустафа Билек; все его доли в компании заложены Сбербанку до 2020 г.

Других ходатайств от «СБК премьер» о покупке пакетов в компаниях Mebe Group в ФАС не поступало, добавил представитель службы.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался, Mebe Group на запрос не ответила.

Mebe Group основана турком по происхождению Билеком в 1995 г. Основная компания группы – «Фирма Мебе», она выступала генподрядчиком строительства терминала C (60 000 кв. м) и железнодорожной станции в аэропорту «Шереметьево» (66 780 кв. м), международного аэропорта во Владивостоке (50 000 кв. м), офисно-делового центра «Аэрофлота» (37 000 кв. м) и др., сказано в презентации на сайте компании. Кроме того, компании Mebe Group развивают жилые и коммерческие девелоперские проекты. У группы три завода, рассказывал Билек газете «Персона» осенью 2014 г. Как следует из презентации компании, это предприятия по производству бетона, металлоконструкций и фасадных систем. Консолидированные финансовые показатели группа не раскрывает. Выручка «Мебе-девелопмента» в 2015 г. выросла втрое до 167,9 млн руб., его чистый убыток сократился на 32,7% до 1,3 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса» (данных за 2016 г. нет).

В картотеке арбитражных судов «Ведомости» не обнаружили исков от Сбербанка к ключевым компаниям Mebe Group.

Есть опыт

В апреле 2017 г. Сбербанк уже приобрел контроль в компании «Дрезден девелопмент» – владельце торгового центра «Jam молл» (28 280 кв. м) в Иркутске. Переход половины компании к Сбербанку источники «Ведомостей» связали с реструктуризацией ее долгов. Месяцем ранее ФАС одобрила ходатайство о приобретении Сбербанком 25% акций «Галерея Чижова» – компания владеет одним из крупнейших многофункциональных комплексов в Воронеже. Стороны договорились, что после полного ввода всего объекта в эксплуатацию доля Сбербанка должна быть обратно выкуплена акционерами.

Вхождение структуры банка в капитал «Мебе-девелопмента» может быть связано с реструктуризацией долга «Мебе-девелопмента» перед Сбербанком, рассуждает партнер Colliers International Станислав Бибик. Он полагает, что Сбербанк предоставил компании кредит на строительство бизнес-центра Mebe One Khimki Plaza, а от объекта поступает недостаточно арендных платежей для обеспечения как займа, так и самого здания. Общая площадь Mebe One Khimki Plaza – 44 000 кв. м, из которых 31 700 кв. м арендопригодная, сказано на сайте бизнес-центра. По словам Бибика, химкинский офис находится в условиях жесткой конкуренции с офисной недвижимостью в Москве: среди релевантных предложений арендаторы предпочитают площади в черте города. В I квартале 2017 г. вакантность площадей в офисах класса А, к каким относится и Mebe One Khimki Plaza, в Москве составляла 17%, по данным Colliers International. Аренда таких офисов начинается от 11 800 руб./кв. м в год за пределами МКАД и от 35 000 руб./кв. м – в центральном деловом районе Москвы, подсчитали аналитики Colliers International. В Mebe One Khimki Plaza годовая аренда 1 кв. м обойдется в 14 750 руб., уточнил по телефону сотрудник службы аренды бизнес-центра.

В кризис продажи упали – девелоперы не в состоянии обслуживать многие кредиты, считает директор департамента консалтинга Knight Frank Ольга Широкова. Приобретение доли в уставном капитале заемщика в условиях невозврата кредитов становится единственной формой минимизации риска кредитующего банка, добавляет Бибик. Войдя в капитал, заемщик начинает самостоятельно принимать управленческие решения: снижать цену, искать оптового покупателя с дисконтом или самостоятельно достраивать и продавать проект, продолжает Широкова. Например, Сбербанк самостоятельно реализует и продает «Царев сад», добавляет она, а в случае с бизнес-центром President Plaza на Кутузовском проспекте переводит часть своих подразделений на объект и, имея возможность экономить на арендной плате, закрывает кредит, напоминает Широкова (см. также врез).

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