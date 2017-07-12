Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Инвесторы уходят из бизнес-центров
За три месяца в Петербурге сдано всего 3100 кв. м офисных площадей
Инвестиции в бизнес-центры окупаются больше чем за 10 лет
- Светлана Зайцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Свободных площадей в бизнес-центрах не становится больше
Е. Егоров / Ведомости
Объем ввода качественных бизнес-центров во II квартале 2017 г. оказался минимальным за всю современную историю рынка офисной недвижимости Петербурга – 3100 кв. м. С января по июнь этого года в Петербурге было введено 27 000 кв. м качественных офисов, на 73% меньше, чем годом раньше, сообщили в JLL. До конца года заявлен ввод еще около 125 000 кв. м, совокупный результат 2017 г. сократится на 29% по сравнению с прошлым годом и станет рекордно низким за последние пять лет. По данным Colliers, в первом полугодии 2017 г. ввод бизнес-центров сократился более чем в 5 раз по сравнению с тем же периодом 2016 г. до 29 000 кв. м. За весь 2017 год будет введено около 170 000 кв. м офисов – на 100 000 кв. м меньше, чем в 2016 г.
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