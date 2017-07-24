Достройкой комплекса «Силы природы» займется ЛеноблАИЖК

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Девелопер готов передать проект инвестору, который согласится финансировать достройку Евгений Егоров / Ведомости

Достигнута принципиальная договоренность с банком «Россия» о кредитном финансировании ЖК «Силы природы» в Мурине, рассказал в пятницу первый заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета финансов Роман Марков. По его словам, кредитный договор может быть подписан в начале августа. Сумму и условия он не называет. Заемщиком и оператором завершения строительства станет Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования (ЛеноблАИЖК), на 100% принадлежащее областной администрации. Источник в администрации уточнил, что планируется привлечь около 900 млн руб.