Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: «Силы природы» ищут застройщика
Достройкой комплекса «Силы природы» займется ЛеноблАИЖК
Администрация Ленобласти намерена привлечь кредит банка «Россия»
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Девелопер готов передать проект инвестору, который согласится финансировать достройку
Евгений Егоров / Ведомости
Достигнута принципиальная договоренность с банком «Россия» о кредитном финансировании ЖК «Силы природы» в Мурине, рассказал в пятницу первый заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета финансов Роман Марков. По его словам, кредитный договор может быть подписан в начале августа. Сумму и условия он не называет. Заемщиком и оператором завершения строительства станет Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования (ЛеноблАИЖК), на 100% принадлежащее областной администрации. Источник в администрации уточнил, что планируется привлечь около 900 млн руб.
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