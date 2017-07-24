Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: «Силы природы» ищут застройщика

Достройкой комплекса «Силы природы» займется ЛеноблАИЖК

Администрация Ленобласти намерена привлечь кредит банка «Россия»

Достигнута принципиальная договоренность с банком «Россия» о кредитном финансировании ЖК «Силы природы» в Мурине, рассказал в пятницу первый заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета финансов Роман Марков. По его словам, кредитный договор может быть подписан в начале августа. Сумму и условия он не называет. Заемщиком и оператором завершения строительства станет Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования (ЛеноблАИЖК), на 100% принадлежащее областной администрации. Источник в администрации уточнил, что планируется привлечь около 900 млн руб.

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