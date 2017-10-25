Офисные работники ежедневно тратят 86 минут на посторонние звуки

Хорошая акустика может сэкономить до 8000 рублей на «квадрат» в год

Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Много шума изо всего

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Если отвлек какой-то звук, человеку требуется 10–30 минут, чтобы вернуться в рабочее состояние Nicky Loh / Reuters

Комфортная звуковая среда увеличивает эффективность работы сотрудников, компаниям хорошая акустическая обстановка может сэкономить до 8000 руб. на 1 кв. м в год, согласно исследованию, проведенному компанией Leesman. Как отмечается в том же исследовании, только около 30% более чем из 100 000 респондентов заявили, что удовлетворены уровнем шума. Однако в России, считают в компании Pridex, «акустический комфорт экономически целесообразен лишь для компаний, располагающих высокооплачиваемыми сотрудниками».

Эксперимент

В здании городской администрации Сундбюберга (Швеция) в выходной день, чтобы сотрудники ничего не знали, на четвертом этаже половину потолка заменили на акустический, со звукопоглощающими панелями Ecophon. На пятом к обычному потолку добавили звукоотражающие панели, также на половине пространства. Внешний вид потолков никак не изменился. Этажи, число рабочих мест, меблировка на этажах – все типовое, одинаковое. Через три недели потолочные панели поменяли местами. И провели опрос среди 150 сотрудников. «В Стокгольмском институте исследования стресса хотели понять, как звук влияет на людей в помещениях с открытой планировкой», – рассказывает Алексей Арчаков, менеджер по развитию концепции подразделения «Экофон» компании «Сен-Гобен» (представительство компании сотрудничало с институтом в этом исследовании).