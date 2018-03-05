O1 Group Бориса Минца объявила о продаже портфеля офисной недвижимости

O1 Group Бориса Минца продает девелоперский бизнес Артем Геодакян / ТАСС

Компания O1 Group Бориса Минца продает свой портфель офисной недвижимости – O1 Properties Limited. Об этом говорится в сообщении компании.

Покупатель – рекламный оператор «Лайса». Сумма сделки не раскрывается. Однако уточняется, что покупатель должен будет погасить кредит O1 Group перед Московским кредитным банком на сумму около 25 млрд руб. Сделка структурирована через продажу компании-акционера и закроется после получения соответствующего разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также согласования кредиторов, уточняется в сообщении.

Дмитрий Минц, занимающий пост предправления O1 Properties Management Ltd, оставит эту должность. Вместо него компанию возглавит гендиректор «Трансинжиниринга» Баграт Газарян.

«Лайса» – один из крупнейших рекламных операторов в России, компания основана в 1994 г. Среди партнеров – РЖД, МТС, KFC, «Билайн», «Ростелеком», «Магнит», Lexus и др.

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