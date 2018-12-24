Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: РФПИ позвал арабов на сделку в знакомое место

РФПИ и Mubadala Investment купили склад «Верный» на севере Подмосковья

Это одна из крупнейших сделок на рынке складов в этом году
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Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и несколькими другими ближневосточными инвестиционными фондами, приобрела мультитемпературный складской комплекс площадью 43 000 кв. м в логистическом парке «PNK Северное Шереметьево», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с участниками сделки. Продавцом, по их словам, выступила розничная сеть «Верный».

Представитель РФПИ и директор по инвестициям сети магазинов «Верный» совершение сделки подтвердили. Ее условия они не разглашают. Стороны информируют, что «Верный» останется долгосрочным арендатором площадей в логистическом комплексе, а вырученные ритейлером от продажи склада средства пойдут на дальнейшее развитие сети и открытие новых продуктовых магазинов в Москве и регионах.

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