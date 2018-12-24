РФПИ и Mubadala Investment купили склад «Верный» на севере Подмосковья
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Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и несколькими другими ближневосточными инвестиционными фондами, приобрела мультитемпературный складской комплекс площадью 43 000 кв. м в логистическом парке «PNK Северное Шереметьево», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с участниками сделки. Продавцом, по их словам, выступила розничная сеть «Верный».
Представитель РФПИ и директор по инвестициям сети магазинов «Верный» совершение сделки подтвердили. Ее условия они не разглашают. Стороны информируют, что «Верный» останется долгосрочным арендатором площадей в логистическом комплексе, а вырученные ритейлером от продажи склада средства пойдут на дальнейшее развитие сети и открытие новых продуктовых магазинов в Москве и регионах.
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