Первым покупателем активов «Траста» стал банк «ФК Открытие»

Бывший санатор «Траста» заплатит ему за офисы в Москве и регионах 1,6 млрд рублей

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Первым покупателем непрофильных активов у банка «Траст» стал его бывший санатор – банк «ФК Открытие» Денис Абрамов / Ведомости

Банк «ФК Открытие» подал заявки на покупку офисов «Траста» в Москве и регионах, следует из протоколов аукционов, опубликованных на сайте Единой электронной торговой площадки. Там сказано, что других претендентов на эти активы не было.

«Траст» продавал свой офис на 9143 кв. м и права на аренду земельного участка на 0,2 га рядом со ст. м. «Бауманская» на Спартаковской улице в Москве. За него банк планировал выручить чуть менее 1,1 млрд руб. Еще 519,2 млн руб. он хотел получить за 13 офисов общей площадью более 11 500 кв. м в подмосковных Люберцах, Ставрополе, Смоленске, Рязани, Казани и т. д., а также право аренды четырех земельных участков на 0,4 га. «ФК Открытие», как сказано в протоколах, купит активы по начальной цене.