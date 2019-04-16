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IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД Евгений Егоров / Ведомости

Ingka, головная компания IKEA, ведет переговоры с «Дон-строй инвестом» о приобретении у него прав на земельный участок на территории завода «Серп и Молот» под строительство торгового комплекса «Мега», где разместится в том числе магазин ИKEA. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Информацию подтвердил человек, близкий к одной из сторон переговоров. Точная площадь объекта на Золоторожском Валу пока не определена: она может составить от 70 000 до 100 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей», окончательное решение о сделке будет принято в течение нескольких месяцев.

Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД. Сейчас у Ingka 14 торговых центров в России, в том числе три в Московском регионе. Ранее компания сообщала, что планирует вложить в новые проекты в России 100 млрд руб. до 2023 г. Инвестиции в строительство «Меги» на территории «Серпа и Молота» партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает в 4–6 млрд руб.