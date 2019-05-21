С 1 июля через эскроу-счета в Петербурге будут продаваться 153 проекта общей площадью 9,3 млн кв. м

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В Санкт-Петербурге много строят: в течение нескольких лет в городе вводят более 3 млн кв. м жилья ежегодно. Всего в стадии строительства сейчас находится 24,3 млн кв. м жилья Петр Ковалев / ТАСС

Вместо денег дольщиков строителям придется привлекать банковские кредиты и работать через эскроу-счета. Готовы ли они к таким переменам?

Переходный период

По данным комитета по строительству Смольного, с 1 июля на работу через эскроу-счета в Петербурге перейдут 153 проекта общей площадью 9,3 млн кв. м, где заключены 4300 договоров долевого участия. Если вспомнить, что на стадии строительства в городе сейчас находится 24,3 млн кв. м жилья, получается, что перемены коснутся каждой третьей стройки. Но не всех проектов поголовно. После долгих дискуссий с участниками рынка власти все-таки предусмотрели переходный период и сформулировали критерии, которые разделили строительное сообщество на две большие группы: тех, кто сможет завершить проекты по старым правилам, и остальных.

К первой группе «счастливчиков» относятся те, кто успел довести свои стройки до 30% готовности и заключил договоры с дольщиками минимум на 10% их площадей (для компаний, которые реализуют проекты комплексного развития территорий, планка готовности снижена до 15%, а для тех, кто достраивает дома за другими и имеет статус системообразующей организации, т. е. строит не менее 4 млн кв. м жилья минимум в четырех субъектах Федерации – до 6%).