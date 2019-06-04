ФСК предлагает сторонним девелоперам совместно застраивать их площадки

Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Помощник на стройке

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

Группа компаний ФСК (ранее – ФСК «Лидер») запускает партнерскую программу, предполагающую помощь сторонним девелоперам и землевладельцам с застройкой их площадок, рассказал «Ведомостям» президент группы Владимир Воронин. С переходом на эскроу-счета вопросы привлечения финансирования и быстрого строительства для девелоперского бизнеса приобретают особую актуальность, напоминает он: чем быстрее застройщик построит объект, тем меньше ему придется платить банку.

Структура ФСК – Первый домостроительный комбинат (ранее – ДСК-1) предлагает таким игрокам несколько вариантов сотрудничества: от проектирования жилых объектов и генподряда до соинвестирования в проекты в обмен на получение доли в них. Последний вариант позволит таким застройщикам избежать проблем с привлечением банковских кредитов, указывает Воронин, а в целом сроки строительства их объектов могут быть сокращены в 2 раза. Домостроительный комбинат, в свою очередь, благодаря партнерству сможет загрузить производственные мощности, отметил собеседник «Ведомостей».