Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Помощник на стройке

ФСК предлагает сторонним девелоперам совместно застраивать их площадки

Это позволит им избежать новых правил по долевому строительству

Группа компаний ФСК (ранее – ФСК «Лидер») запускает партнерскую программу, предполагающую помощь сторонним девелоперам и землевладельцам с застройкой их площадок, рассказал «Ведомостям» президент группы Владимир Воронин. С переходом на эскроу-счета вопросы привлечения финансирования и быстрого строительства для девелоперского бизнеса приобретают особую актуальность, напоминает он: чем быстрее застройщик построит объект, тем меньше ему придется платить банку.

Структура ФСК – Первый домостроительный комбинат (ранее – ДСК-1) предлагает таким игрокам несколько вариантов сотрудничества: от проектирования жилых объектов и генподряда до соинвестирования в проекты в обмен на получение доли в них. Последний вариант позволит таким застройщикам избежать проблем с привлечением банковских кредитов, указывает Воронин, а в целом сроки строительства их объектов могут быть сокращены в 2 раза. Домостроительный комбинат, в свою очередь, благодаря партнерству сможет загрузить производственные мощности, отметил собеседник «Ведомостей».

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