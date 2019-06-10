Спальным районам Москвы обещано благоустройство

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На периферии Москвы могут появиться новые общественные пространства Сергей Портер / Ведомости

Москвичам из спальных районов не хватает мест для проведения досуга, за культурными развлечениями приходится ездить в центр. Для создания разнообразной среды во всем городе без исключения недостаточно обычного благоустройства, необходимо строительство недостающих объектов – так объясняют в мэрии разработку проекта «Мой район» вслед за «Моей улицей» (по этой программе благоустраивали улицы в основном в центральной части города).

Программу еще пишут. Скорее всего, даже единого документа не будет. Мэр Москвы Сергей Собянин это так объяснял на IX Московском гражданском форуме в марте: «Это не отдельный проект, который сам по себе, это сгусток проектов», направленных на создание «системы оказания услуг, создание комфортных условий для жизни во всех сферах, без исключения». Тем не менее 24 апреля в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, посвященная старту программы. «Мы перешли сейчас к новому термину «Мой район». <...> Это глобальное изучение проблем, которые есть в районе, проблем, которые подсказали москвичи. Эти проблемы в ближайшие пять лет должны быть решены», – сказал Бирюков на пресс-конференции. По его словам, по программе в 2019 г. будут обустроены примерно 160 улиц, парковых и особо значимых территорий в районах. «В каждом административном округе примерно по 2–3 значимые территории будут обустроены», – подчеркнул он. В числе наиболее значимых проектов программы в текущем году Бирюков назвал комплексное благоустройство района Капотня.