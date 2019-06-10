Почему в Санкт-Петербурге не делают жилых лофтов
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На получивших вторую жизнь бывших производственных площадках размещаются в основном арт-пространства. Там проводятся выставки, концерты, работают художники и актеры или расположены многочисленные хипстерские бары, репетиционные зоны, барбершопы и торговые точки. А вот жилья пока нет.
В Knight Frank St Petersburg наcчитали в городе около 60 креативных пространств, расположенных в зданиях общей площадью около 300 000 кв. м. Среди самых известных проектов – лофт «Этажи» (открылся на Лиговском проспекте в 2007 г.), «Ткачи» и «Люмьер-холл» на Обводном канале, «Порт Севкабель» на Васильевском острове и, конечно, «Новая Голландия» на одноименном острове. Есть также ряд аналогичных по назначению кластеров вне промзон. Самые раскрученные – «Голицын лофт» на Фонтанке и «Бертгольт центр» на Гражданской улице.
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