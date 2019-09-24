Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Аренда, дорого

Средняя ставка аренды элитного жилья в Москве превысила 300 000 рублей в месяц

На рынке заключаются договоры с суммами до 1,5 млн рублей в месяц – столько готовы платить россияне

За пять лет рынок съемного элитного жилья в Москве значительно изменился. В 2014 г. каждый третий арендатор в этом сегменте в столице был иностранцем, вспоминает руководитель Kalinka Group Екатерина Румянцева. Cейчас, по данным Savills, на экспатов приходится лишь половина сделок – на 10% меньше, чем пять лет назад. Правила игры, обязательства сторон и даже мода на те или иные районы и характеристики квартир за прошедшие годы также стали иными.

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Комментарии
mike1000999
19:46 24.09.2019
"В 2014 г. каждый третий арендатор в этом сегменте в столице был иностранцем, вспоминает руководитель Kalinka Group Екатерина Румянцева. Cейчас, по данным Savills, на экспатов приходится лишь половина сделок – на 10% меньше, чем пять лет назад" - Если 5 лет назад была 1/3, а сейчас половина, то есть 1/2, то это никак не меньше на 10 %, а, наоборот, больше на 17 %. Может быть, у авторов "денег куры не клюют", но с математикой у них явные проблемы:(
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