Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Аренда, дорого
Средняя ставка аренды элитного жилья в Москве превысила 300 000 рублей в месяц
На рынке заключаются договоры с суммами до 1,5 млн рублей в месяц – столько готовы платить россияне
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Средняя ставка аренды элитного жилья в столице превысила 300 000 руб.
Валерии Шарифулин / ТАСС
За пять лет рынок съемного элитного жилья в Москве значительно изменился. В 2014 г. каждый третий арендатор в этом сегменте в столице был иностранцем, вспоминает руководитель Kalinka Group Екатерина Румянцева. Cейчас, по данным Savills, на экспатов приходится лишь половина сделок – на 10% меньше, чем пять лет назад. Правила игры, обязательства сторон и даже мода на те или иные районы и характеристики квартир за прошедшие годы также стали иными.
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