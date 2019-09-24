Средняя ставка аренды элитного жилья в Москве превысила 300 000 рублей в месяц

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Средняя ставка аренды элитного жилья в столице превысила 300 000 руб. Валерии Шарифулин / ТАСС

За пять лет рынок съемного элитного жилья в Москве значительно изменился. В 2014 г. каждый третий арендатор в этом сегменте в столице был иностранцем, вспоминает руководитель Kalinka Group Екатерина Румянцева. Cейчас, по данным Savills, на экспатов приходится лишь половина сделок – на 10% меньше, чем пять лет назад. Правила игры, обязательства сторон и даже мода на те или иные районы и характеристики квартир за прошедшие годы также стали иными.

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