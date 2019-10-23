За 10 лет кризиса рынок загородного жилья Подмосковья избавился от части застройщиков и провинциальных представлений о роскоши
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В 2008-м даже самые активные застройщики снизили темпы реализации проектов, в 2014–2015 гг. резкий рост курсов валют вынудил рынок перейти на рублевые цены. Это положительно повлияло на темпы продаж, но цены упали примерно в 2 раза и продолжили снижение в последующие годы, воспроизводит хроники падения директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын. По оценке Ильи Менжунова, управляющего директора «Метриум премиума», в 2019 г. загородный рынок элитной недвижимости пребывает в глубокой стагнации: в компании число звонков уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интереса к покупке объектов по цене от $10 млн тоже меньше.
Эксперты говорят, что обеспеченные клиенты переориентировались на покупку городского жилья. Или жилья за рубежом, отмечает Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group: каждый третий, обратившийся в компанию, интересуется заграничной недвижимостью. Менжунов видит в этом позитивный знак: выходит, ресурсы для заключения сделок есть. Но на загородном рынке, увы, уровень спроса даже ниже, чем в кризисный 2008 год, и поддерживается он в основном скидками.
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