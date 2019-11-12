Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Нет проблем с продажей по эскроу

У застройщиков, которые перешли на эскроу-счета, нет проблем с продажами

За три квартала 2019 года в Петербурге и Ленинградской области продано новостроек на 21% больше, чем за тот же период 2018 года

Большинство застройщиков еще продают квартиры в проектах по старым правилам, сложности начнутся, когда всем придется перейти на новый механизм, прогнозируют некоторые игроки. Такого не будет, парируют другие: у тех компаний, которые уже перешли на эскроу-счета, нет проблем с продажами.

В Петербурге за три квартала 2019 г. было заключено 59 453 договора долевого участия (ДДУ) – это на 20% больше, чем за тот же период 2018 г. (см. таблицу). В Ленобласти рост составил 25% (в 2019 г. заключено 18 029 договоров), подсчитали в ЦИАНе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике