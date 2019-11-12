Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Нет проблем с продажей по эскроу
У застройщиков, которые перешли на эскроу-счета, нет проблем с продажами
За три квартала 2019 года в Петербурге и Ленинградской области продано новостроек на 21% больше, чем за тот же период 2018 года
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Большинство застройщиков еще продают квартиры в проектах по старым правилам, сложности начнутся, когда всем придется перейти на новый механизм
Роман Храмовник / ТАСС
Большинство застройщиков еще продают квартиры в проектах по старым правилам, сложности начнутся, когда всем придется перейти на новый механизм, прогнозируют некоторые игроки. Такого не будет, парируют другие: у тех компаний, которые уже перешли на эскроу-счета, нет проблем с продажами.
В Петербурге за три квартала 2019 г. было заключено 59 453 договора долевого участия (ДДУ) – это на 20% больше, чем за тот же период 2018 г. (см. таблицу). В Ленобласти рост составил 25% (в 2019 г. заключено 18 029 договоров), подсчитали в ЦИАНе.
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