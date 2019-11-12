Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Нет проблем с продажей по эскроу

У застройщиков, которые перешли на эскроу-счета, нет проблем с продажами

За три квартала 2019 года в Петербурге и Ленинградской области продано новостроек на 21% больше, чем за тот же период 2018 года