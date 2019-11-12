Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Складские девелоперы тянут сети

Трансформация рынка складов вызвана развитием технологий и переменами в потреблении

В России начали создавать сети логистических комплексов, самый масштабный проект – у «Почты России»

По данным Knight Frank, в настоящее время в России 26 млн кв. м качественных складов, из которых 56% (15,2 млн кв. м) располагается в Московском регионе, 13% (3,4 млн кв. м) – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 31% (8,3 млн кв. м) – в других регионах страны (данные по итогам восьми месяцев 2019 г.). По прогнозам аналитиков, до конца 2019 г. в России введут в эксплуатацию около 1,7 млн кв. м, это на 42% больше, чем за весь 2018 год (1,2 млн кв. м).

Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко ожидает значительных изменений в этом сегменте в ближайшие несколько лет. На складской и промышленный девелопмент, по мнению Фомиченко, повлияют такие факторы, как улучшение городской логистики и инфраструктуры, развитие формата многоэтажных складов, увеличение скорости и частоты доставки грузов, повышение стандартов энергоэффективности, омниканальность, автоматизация складских процессов и т. д.

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