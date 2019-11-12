Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Как строить быстрее
Какие технологии помогут девелоперам строить быстрее
Широкое внедрение инноваций предполагает большие инвестиции в НИОКР
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Широкое внедрение инноваций предполагает большие инвестиции в НИОКР
Евгений Разумный / Ведомости
К тому же сейчас темпы строительства – одна из ключевых характеристик, по которым покупатели выбирают проект, говорит Роман Лябихов, гендиректор ГК «Атлант» (компания в 2017 г. отделилась от структур «Лидер групп»). И покупатели эти весьма чувствительны к цене, по крайней мере в массовом сегменте.
Ксения Баландина, ведущий преподаватель кафедры менеджмента недвижимости ИОМ РАНХиГС при президенте РФ, управляющий партнер «Vertex групп», обратила внимание на то, что с нарушением сроков сдается почти половина новостроек в Москве, – а в новых условиях это «смерти подобно». По данным «Метриума», по итогам 2018 г. сроки ввода были перенесены в 45% новостроек, возводимых на территории столицы.
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