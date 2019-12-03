Охотники за трофейной недвижимостью не всегда руководствуются инвестиционной логикой
Одну из квартир, в которой жил Пушкин в Петербурге, выставили на продажу за 55 млн руб. – по московским меркам немного за 100 кв. м, но это в 3 раза дороже, чем такие же квартиры в этом же доме. Такова наценка за имя знаменитого владельца. Пресса тут же отнесла квартиру к категории трофейной, хотя эксперты рынка недвижимости в этом сомневаются.
Почти одновременно с квартирой Пушкина на продажу (после реконструкции) выставили замок Сетон (Seton Castle, на фото) в Шотландии: 11 спален, 5,4 га собственной территории, ручей, парковая зона и вертолетная площадка, но главное – «замок построен с использованием камня из Дворца Сетон (Seton Palace), который считался любимой резиденцией шотландской королевы Марии I Стюарт», сообщает в пресс-релизе компания Savills. Стартовая цена – $9,667 млн. И тут эксперты не сомневаются: это настоящая трофейная недвижимость.