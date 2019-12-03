Премиальное жилье по ипотеке покупают чаще

Для экономных покупателей московские девелоперы строят жилища по 11 кв. м, а клиенты с миллионными бюджетами все чаще посещают банки, чтобы взять кредит на квартиру. Суммы сделок в сегменте дорогого жилья у ВТБ колеблются в диапазоне 40–50 млн руб., у Сбербанка в среднем равны 50 млн руб. (при стоимости приобретаемой недвижимости в 73 млн руб.). Для сравнения: среднестатистический размер ипотечного кредита в России в 2019 г. составил 2,2 млн руб., за восемь месяцев текущего года он – благодаря Москве – увеличился на 200 000 руб. (расчеты НКР, данные Банка России).По оценке Юрия Щербакова, руководителя направления новостроек департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty, сделки с ипотекой в дорогом сегменте сейчас делятся поровну между вторичным и первичным рынком. Практически сведена к нулю ипотека на загородные дома: банку сложно оценить такой актив и просчитать риски.