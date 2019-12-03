Почти две трети дорогих жилых комплексов введены в эксплуатацию
Эксперты называют московский рынок премиального жилья насыщенным и разнообразным
Премиальное жилье в столице в этом году в целом стоит дороже, чем в прошлом. Причина проста: половина представленных на рынке комплексов построены, девелоперы постарались максимально завершить их перед переходом рынка на проектное финансирование и не прогадали.
К предложению новостроек классов премиум и de lux в Savills относят объекты стоимостью от 400 000 руб. за 1 кв. м, в Penny Lane Realty – от 700 000. По обобщенным данным опрошенных «Ведомостями» экспертов, всего в этой категории чуть более 5000 лотов, больше трети из которых – элитные. В более дорогом сегменте преобладают апартаменты, в чуть более демократичном премиальном квартир и апартаментов примерно пополам.
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