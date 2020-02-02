АФК «Система» перестроит Дом связи на Новом Арбате в гостиницу с апартаментами

Дом связи построен в 1967 г. – в нем были автоматическая телефонная станция (АТС) и почтовое отделение. До последнего времени здание сдавалось в аренду, а фасад служил рекламной поверхностью. О том, что АФК «Система» будет реконструировать Дом связи, стало известно весной 2019 г. Тогда АФК планы официально не комментировала, а участники рынка предполагали, что оно будет перестроено в офис или апарт-комплекс.