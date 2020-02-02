АФК «Система» перестроит Дом связи на Новом Арбате в гостиницу с апартаментами
Входящая в АФК «Система» компания «Бизнес-недвижимость» начала реконструкцию Дома связи на Новом Арбате в многофункциональный комплекс, рассказал «Ведомостям» человек, работавший с этим объектом. Управляющий партнер АФК «Система» Сергей Егоров эту информацию подтвердил: после реновации это будет 4-звездочная гостиница на 245 номеров, 38 апартаментов, а на первом этаже – торговые площади. Управлять гостиницей будет Cosmos Group (также входит в АФК «Система»), работы планируется завершить к 2023 г., говорит Егоров.
Дом связи построен в 1967 г. – в нем были автоматическая телефонная станция (АТС) и почтовое отделение. До последнего времени здание сдавалось в аренду, а фасад служил рекламной поверхностью. О том, что АФК «Система» будет реконструировать Дом связи, стало известно весной 2019 г. Тогда АФК планы официально не комментировала, а участники рынка предполагали, что оно будет перестроено в офис или апарт-комплекс.