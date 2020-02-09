Рядом с магазинами Metro могут появиться жилье, офисы и гостиницы

На участках сети Metro Cash & Carry могут появиться жилье, офисы и гостиницы. Компания объявила закрытый тендер на разработку концепции по повышению ликвидности активов, рассказали «Ведомостям» три топ-менеджера консалтинговых компаний, которые планируют принять в нем участие. По их словам, основная цель – повысить эффективность использования недвижимости. Этого можно добиться за счет строительства различных видов недвижимости на территориях Metro или продажи земли.