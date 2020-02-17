Спрос на склады в России достиг максимального уровня за 10 лет

По данным руководителя отдела исследований компании JLL Владислава Фадеева, купили и арендовали в прошлом году около 1,34 млн кв. м, это на 17% меньше, чем годом ранее, но сопоставимо со средним значением 2016–2018 гг. И к IV кварталу 2019 г. было вакантно лишь около 3,3% площадей, продолжает Фадеев. По прогнозам аналитиков JLL, к концу 2020 г. будет пустовать, возможно, 3%, но не больше, поскольку ожидается ввод большого количества спекулятивных объектов, такое развитие событий прогнозируют и в C&W. Этот же фактор будет сдерживать и рост ставок аренды, ожидаемый на фоне высокого спроса. В Московском регионе они поднялись на 6,8%, и, по подсчетам Knight Frank, в 2019 г. здесь в среднем просили 3900 руб. за 1 кв. м в год triple net. В регионах (без учета Санкт-Петербурга) тоже рост – более чем на 2%, ставка достигла 3650 руб. за 1 кв. м в год triple net. В 2020 г. в JLL также прогнозируют небольшой, до 5%, рост.