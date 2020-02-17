Спрос на склады в России достиг максимального уровня за 10 лет
Уставший от депрессии рынок коммерческой недвижимости в прошлом году рос практически по всем сегментам. Складов в 2019 г. в Московском регионе ввели рекордное количество, по данным Knight Frank: 957 000 кв. м, на 19% больше, чем в 2018-м (805 000 кв. м). Всего в регионе сейчас более 15 млн кв. м качественных объектов. «Наиболее масштабным из них стал РЦ «Северная звезда» (140 000 кв. м), построенный на заказ по схеме built-to-suit для Leroy Merlin», – отмечает директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.
По данным руководителя отдела исследований компании JLL Владислава Фадеева, купили и арендовали в прошлом году около 1,34 млн кв. м, это на 17% меньше, чем годом ранее, но сопоставимо со средним значением 2016–2018 гг. И к IV кварталу 2019 г. было вакантно лишь около 3,3% площадей, продолжает Фадеев. По прогнозам аналитиков JLL, к концу 2020 г. будет пустовать, возможно, 3%, но не больше, поскольку ожидается ввод большого количества спекулятивных объектов, такое развитие событий прогнозируют и в C&W. Этот же фактор будет сдерживать и рост ставок аренды, ожидаемый на фоне высокого спроса. В Московском регионе они поднялись на 6,8%, и, по подсчетам Knight Frank, в 2019 г. здесь в среднем просили 3900 руб. за 1 кв. м в год triple net. В регионах (без учета Санкт-Петербурга) тоже рост – более чем на 2%, ставка достигла 3650 руб. за 1 кв. м в год triple net. В 2020 г. в JLL также прогнозируют небольшой, до 5%, рост.