«Абсолют банк» продаст часть комплекса Сандуновских бань в центре Москвы

Торги по продаже части комплекса Сандуновских бань, расположенного в центре Москвы, пройдут в течение 2–3 месяцев, сообщил «Ведомостям» представитель «Абсолют банка». 18 ноября прошлого года Московский арбитражный суд по иску банка обратил взыскание на пять помещений общей площадью почти 10 000 кв. м по адресу: ул. Неглинная, 14, стр. 1 и 1А. 12 февраля нынешнего года это решение подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.