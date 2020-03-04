ПИК нашла первых покупателей франшизы на свои технологии

ПИК продала первые франшизы на использование своих технологий, рассказал «Ведомостям» вице-президент по проектированию и развитию франшиз группы Алексей Алмазов. Пилотный проект, по его словам, девелопер будет развивать с ГК «Фора», застройщиком жилого комплекса «Арена» (34 000 кв. м) в Ярославле. Для нее ПИК разработала финансовую модель и провела аудит строящегося объекта, что позволило привлечь проектное финансирование от «МСП банка» в размере 850 млн руб., говорит Алмазов. Представитель банка это подтвердил. ПИК также поможет застройщику «Атолл» со строительством жилого комплекса «Хороший» (около 220 000 кв. м) в Чите. Группа разработает проект микрорайона, а «Атолл» получит доступ ко всем сервисам группы, включая проектное финансирование от банков-партнеров, продолжает Алмазов.