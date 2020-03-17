Эксперименты за городом

В Подмосковье пока не придуман рабочий практичный формат для создания современных дорогих поселков, считает Илья Терентьев, гендиректор группы «Земер». По его данным, сейчас компании на загородном рынке ищут участки по 20–25 га до 40 км от МКАД, чем ближе, тем лучше, и преимущественно под поселки эконом-класса (90% сделок), покупать землю под проекты бизнес-класса и выше нерентабельно даже с торгов. Сергей Колосницын, директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty, считает, что застройщики не понимают и не хотят понимать, чего хочет покупатель: «Больше того, сейчас они в принципе не хотят строить за городом. Когда мы находим таких партнеров, то с большой радостью их консультируем, делаем анализ, расчеты, землю подбираем – лишь бы они вышли на стройку». «Чтобы изменить ситуацию, девелоперам стоит думать не о том, как выжать максимально с сотки, а о том, как создать комфортную среду, для чего нужны и хорошие подъездные дороги, и работающие коммуникации, и качественно построенные дома, и профессиональные управляющие компании. Без этого новые проекты высокого ценового сегмента будут, как и сейчас, разовыми», – уверен Терентьев.