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Акционер «ВСМПО-Ависмы» купил у «Ростеха» пансионат в Сочи

Санаторий «Волна» может быть перестроен в современный отель или апарт-комплекс
Антон Филатов
Компания «Глобал девелопмент» стала основным владельцем ООО «Проминвест», которому принадлежит пансионат «Волна» в Сочи /Кубаньмаклер

Компания «Глобал девелопмент» стала основным владельцем ООО «Проминвест», которому принадлежит пансионат «Волна» в Сочи. Она выкупила на аукционе 75% долей, сообщается на сайте «РТ-капитала», который занимается продажей непрофильных активов госкорпорации «Ростех». «Глобал девелопмент» был единственным претендентом на лот.

Пансионат, как следует из документации, расположен на первой линии в пос. Лазаревское в Сочи. Общая площадь комплекса – 5800 кв. м, участка – 3 га. Санаторий, строительство которого началось в 1960 г., может принимать до 350 человек.

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