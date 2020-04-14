Исторические усадьбы могут послужить экономике и развитию внутреннего туризма

По данным федерального бюджетного Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), до революции 1917 г. в России насчитывалось около 80 000 усадебных комплексов, через 90 лет, в 2007 г., – около 7000. В настоящее время они выбывают из культурного наследия России с катастрофической скоростью, виной тому пожары, ветхость, вандализм, зачистки под застройку. В Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов России, по данным АУИПИК, зарегистрировано 2528 усадеб: 529 федерального, 1947 регионального, 52 местного (муниципального) значения. Загородных, где сохранились постройки, едва наберется несколько сотен. По данным того же АУИПИК, на сегодняшний день 61% объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, в неудовлетворительном состоянии. В 2020 г. агентство планирует разработать инвестиционные паспорта для вовлечения в хозяйственный оборот объектов, участвующих в проекте «Возрождение исторических усадеб», для 10 из них в разных областях страны. Четыре усадьбы находятся в Московской области, одна в Тверской, «Дача Фаберже К. Г. (А. К.)» в Санкт-Петербурге, три в Тульской области и одна в Рязанской. После подготовки необходимой документации они будут выставляться на торги.