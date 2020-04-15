Как меняются отели

Новые роли отелей

Вадим Журдан, управляющий партнер Today:

На пике пандемии владельцам отелей придется просто пережить нулевые продажи. Рабочий вариант компенсации – быстро переформатировать объект в апарт-отель, чтобы конкурировать с рынком обычного жилья. Несмотря на неочевидный спрос – казалось бы, зачем в разгар кризиса людям, чьи доходы резко снижаются, переезжать в отель – часть предложений найдет своих клиентов. Это даст возможность сохранить персонал и не консервировать объекты полностью.

После прохождения острой фазы и восстановления мобильности населения вся недвижимость, включая и отели, войдет в период повышенной конкуренции. За время карантина люди привыкнут проводить больше времени дома, покупать, общаться и получать впечатления онлайн. В такой ситуации задачей каждого объекта недвижимости станет найти и максимально удержать на своей территории клиента, обосновав таким образом свою ценность и продолжив зарабатывать. По сравнению с офисами и торговми центрами отели будут в относительно хорошем положении, но им тоже придется обновляться и подстраиваться под новую реальность. Что можно сделать? Зайти на «территорию» офисов и предоставить качественную рабочую инфарструктуру для распределенных команд. У отелей есть уникальное преимущество: традиционные офисы, выглядящие как опенспейс с рядами рабочих столов, безнадежно устарели, а хорошие отельные лаунжи – это уже готовые офисы завтрашнего дня. Другой путь ведет в сторону клубных пространств, организуемых вокруг постоянных контент-активностей. На рынке появилось достаточное количество организаторов современных мероприятий, которые в большинстве случаев пока вынуждены ютиться в арендуемых не самых удобных для их гостей пространствах. Эти провайдеры — золотая жила, которую необходимо использовать в качестве бесплатного канала привлечения посетителей. Здесь можно привести в пример лондонский Ace Hotel, представляющий из себя микс клуба, коворкинга, ритейла на базе отеля – благодаря правильно подобранному сочетанию пространств и активностей им удалось стать супер-популярным местом и сдавать номера существенно выше рынка. Наконец, более активная интеграция pop-up ритейла может создать новые сервисы, а это новая аудитория, дополнительная монетизация.