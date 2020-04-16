До 70% ипотечных кредитов берут на покупку жилья на вторичном рынке

По данным Управления Росреестра по Москве, всего за 2019 г. было зарегистрировано 89 979 договоров ипотечного жилищного кредитования. По статистике Центробанка, физическим лицам-резидентам в столице за 12 месяцев выдали 81 330 ипотечных жилищных кредитов (включая 23 в валюте). Из них 37 188 – под залог права требования по договорам участия в долевом строительстве. Входят ли в последнюю категорию сделки, заключенные на первичном рынке по договорам уступки требования, не уточняется. Если входят, то количество ипотек, выданных на вторичном рынке жилья Москвы, можно оценить как 44 142 штуки или 54%. В целом по России этот показатель выше — 73% (1 281 353 жилищных ипотечных кредита в рублях и 339 285 – под залог прав требования по ДДУ). «По данным ЦБ нельзя корректно определить доли первичного и вторичного рынка. Например, если у застройщика покупают готовое жилье, это может считаться продажей на вторичном рынке собственником, хотя это по сути первичный рынок», — комментирует аналитик Юрий Кочетков. Но справедливость подобной оценки косвенно подтверждается статистикой банков. Так, в Сбербанке доля кредитов, выданных на покупку квартиры на вторичном рынке, в 2019 г. составила 75,6%. В Абсолют банке на вторичном рынке было выдано 69% ипотек (в Московском регионе – 58%). В среднем на покупку квартиры в Москве занимают 5,2-5,5 млн руб. (по данным МКБ и «Миэль»).