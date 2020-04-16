До 70% ипотечных кредитов берут на покупку жилья на вторичном рынке

До 70% ипотечных кредитов берут на покупку жилья на вторичном рынкеВ среднем на покупку квартиры в Москве занимают 5,2‒5,5 млн рублей
В отличие от рынка новостроек, вторичный рынок жилья не избалован государственным вниманием и поддержкой для тех, кто покупает с помощью ипотеки. Нет и «субсидий от застройщиков», которые стимулируют продажи строящегося жилья. Есть только банк и заемщик. Между тем, по данным кредиторов, около 70% ипотек выдается на приобретение квартир на вторичном рынке. В структуре всех сделок на вторичном рынке на ипотечные приходится от 40 до 80%, оценивают риелторы.
Все чаще по ипотеке приобретают премиальную недвижимость – по такой схеме проходит каждая пятая сделка, по данным «Миэля», в «НДВ» говорят о 8 сделках из 10. Часто это делается для того, чтобы не привлекать внимания к дорогой покупке, оплаченной разовым платежом.
Заемщики помолодели
Соотношение клиентов из возрастной группы 40+ и 25‒40 лет составляет сейчас 30% против 70%, пять лет назад их было поровну, говорят в «Инкоме».
С точки зрения банка работа на первичном и вторичном рынках отличается. Если в первом случае кредитор изначально оценивает проект и уже потом заемщика, то во втором – наоборот, сначала одобрение должен получить человек. По словам управляющего директора Абсолют банка Ивана Любименко, в среднем от получения решения до сделки на первичном рынке проходит 20 дней, на вторичном – 30-40. Больше и пакет документов. «Риски для банка примерно равны», – добавляет Игорь Селезнев, начальник управления Управление ипотечного кредитования МКБ. Но Любименко считает, что по кредитам на новостройки клиенты платят немного лучше.
По данным Управления Росреестра по Москве, всего за 2019 г. было зарегистрировано 89 979 договоров ипотечного жилищного кредитования. По статистике Центробанка, физическим лицам-резидентам в столице за 12 месяцев выдали 81 330 ипотечных жилищных кредитов (включая 23 в валюте). Из них 37 188 – под залог права требования по договорам участия в долевом строительстве. Входят ли в последнюю категорию сделки, заключенные на первичном рынке по договорам уступки требования, не уточняется. Если входят, то количество ипотек, выданных на вторичном рынке жилья Москвы, можно оценить как 44 142 штуки или 54%. В целом по России этот показатель выше — 73% (1 281 353 жилищных ипотечных кредита в рублях и 339 285 – под залог прав требования по ДДУ). «По данным ЦБ нельзя корректно определить доли первичного и вторичного рынка. Например, если у застройщика покупают готовое жилье, это может считаться продажей на вторичном рынке собственником, хотя это по сути первичный рынок», — комментирует аналитик Юрий Кочетков. Но справедливость подобной оценки косвенно подтверждается статистикой банков. Так, в Сбербанке доля кредитов, выданных на покупку квартиры на вторичном рынке, в 2019 г. составила 75,6%. В Абсолют банке на вторичном рынке было выдано 69% ипотек (в Московском регионе – 58%). В среднем на покупку квартиры в Москве занимают 5,2-5,5 млн руб. (по данным МКБ и «Миэль»).
Жилья на вторичном рынке по определению больше, чем новостроек. По данным ЦИАН, в Москве это 58 146 и 42 269 квартир (и апартаментов),в базе портала «Мир квартир» – 140 482 и 104 896 соответственно. Доля предложения жилья на вторичном рынке в базах почти одинакова: 57,9% в базе ЦИАН и 57,3% у «Мира квартир».
В районах массовой застройки жилье на вторичном рынке продается медленнее
Александр Крапин, президент ГК RWAY: «Наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались квартиры в домах, построенных начиная с 2000-х гг., в таких районах, как Раменки, Хамовники, Некрасовка и Южное Бутово, на них приходится более 37% от общего числа квартир, выбывших с открытого рынка с декабря 2019 г. по январь 2020-го. Наше исследование спроса в Москве (без учета ЗелАО и ТиНАО) в этот период также показало, что более половины выбывших квартир, расположенных в домах 2000‒2019 гг. постройки, предлагались по ценам не более 300 000 руб./кв. м. Значительная доля приходится на 4-комнатные (38%), из которых более половины расположены в ЗАО и ЦАО. В целом в 2020 г. ликвидность московских квартир сохранится на уровне 2019 г. с незначительным ростом срока экспозиции. Одинаково быстро с рынка могут уйти как бюджетные предложения у МКАД по обе стороны, так и дорогие и большие по площади квартиры. Существенный фактор – объем вторичного рынка. Примером служат районы массовой застройки, где много инвестиционных квартир, в результате высокий уровень конкуренции приводит к увеличению сроков их реализации».
В отличие от новостроек, реализацию которых более жестко контролирует государство, жилье от частных собственников обращается по рыночным законам. «Ипотека в данном случае тоже исключительно коммерческий продукт и зависит от спроса со стороны потребителя и выгоды для банка», — считает руководитель отдела компании «НДВ-супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.
Спрос и ставки
В 2019 г. при средней ставке в 10,6% Сбербанк выдал 493 663 ипотечных кредита для покупки квартиры на вторичном рынке, из них 55 117 в Москве и области. Это меньше, чем 2018 г. (57 858 и 62 940 соответственно), когда средняя ставка составляла 9,5%, но больше, чем в предыдущие годы.
Спрос в целом коррелирует с динамикой ставок по кредиту. «В 2012-2014 гг. около 30-35% сделок на вторичном рынке жилья в нашей компании проходили с использованием ипотеки. В ажиотаже доходило до 40%. В середине лета 2015 г. лишь каждая пятая сделка проходила с привлечением кредита, затем спрос начал восстанавливаться, и в январе 2020 г. в компании 42% сделок были ипотечными», – описывает кривую спроса директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома. По его предположению, на статистику влияет состав покупателей: у компании это люди постарше, которые не хотят связывать себя кредитными обязательствами, опасаясь не справиться с такой нагрузкой. Покупатели моложе 40 лет более лояльно относятся к идее оформить кредит, добавляет он.
В компании «Миэль — сеть офисов недвижимости» в этот показатель на тот же период составил 71% от общего числа сделок. В «НДВ — супермаркет недвижимости» долю ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы оценивают в 70-80%.
Введение ипотеки с господдержкой для новостроек оттянуло покупателей-заемщиков с вторичного рынка, но лишь поначалу. Доля ипотечных кредитов для приобретения жилья на вторичном рынке, выданных Сбербанком, уменьшилась с 71,6% в 2014 г. до 62,1% в 2015-м, но к 2019 г. отросла до 75,6%. Массового перехода на рынок новостроек покупателей с заемными средствами не отмечают и в «Инком-недвижимости». «Многие не имеют возможности использовать преимущества госпрограмм и покупать что-то в строящемся доме. Или люди выбирают квартиру рядом с прежним местом жительства, — объясняет Шлома. – Если по соседству нет подходящего по цене ЖК, то с большой вероятностью варианты будут искать на вторичном рынке». Тем более что разница в ставках, существенная в 2015 г., уменьшалась, и только в прошлом году вновь немного повысилась (до 0,43 п.п. у Сбербанка, например).
«Это своеобразная мера поддержки строительной отрасли, — комментирует Мищенко. — Новое жилье довольно часто покупают за деньги, вырученные от продажи имеющейся квартиры, а ее не продашь, если нет платежеспособного спроса, и его стимулируют более доступной ипотекой. В 2019-м потребовались новые меры взбодрить покупателей новостроек, и вновь условия для первичного рынка сделали максимально привлекательными». По данным Дом.РФ, в начале апреля средневзвешенная ставка для новостроек была 8,9%, для вторичного рынка – 9,09%. Сейчас застройщики вновь говорят о необходимости субсидировать ставки как о мере господдержки для спроса (и для продаж) или сами объявляют новые программы субсидирования. На вторичном рынке подобных мер ожидать не приходится.
В целевых показателях нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2020 г. ставка по ипотеке должна была снизиться до 8,7%. Рынок приблизился к этой планке уже в начале года, но дальше на экономический кризис наложился эпидемиологический. По данным «Авито недвижимость», в I квартале спрос и предложение увеличивались на рынке вторичной недвижимости практически во всех регионах России – люди спасали рубли в недвижимости. А ставки по кредитам начали расти.
По данным Дом.РФ, за неделю с 28 марта по 3 апреля на 0,07 п.п. в среднем по по ТОП-15 банков. У самого Дом.рф и «Абсолют банка» лучшая ставка (минимально возможная с учетом всех вычетов для кредита любого размера) по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1п.п., до 9,1% и 10,75 соответственно, в Совкомбанке на 1,4, Юникредитбанке – на 1,5, банке Открытие – на 1,6 (до 9,85%), а в Промвсязьбанке на 1,7 (до 9,5%). В пределах рост в пределах 1% отмечен в Альфа-банке, Росбанке, Россельхозбанке, Райффайзенбанке и банке Уралсиб. А в ВТБ, Сбербанке, Газпромбанке и банке Возрождение ставки остались на прежнем уровне. В результате в начале апреля 2020 г. минимальные лучшие ставки из банков ТОП-15, по данным аналитиков Дом.рф, оказались у Газпромбанка (7,5%), ВТБ (7,9%), банка Возрождение (7,95%), Сбербанка (8,5%). В остальных ставки превысили 9%.