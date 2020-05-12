Арендаторы смогут расторгать договоры без штрафов только до октября

Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех компаний, владеющих объектами коммерческой недвижимости в Москве и присутствовавших на этой встрече. Еще одна уступка владельцам помещений – арендаторы все же должны будут возместить им убытки, но в размере одного ежемесячного платежа, утверждают собеседники «Ведомостей».