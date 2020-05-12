Арендаторы смогут расторгать договоры без штрафов только до октября

Арендаторы смогут расторгать договоры без штрафов только до октябряТакую поправку Минэкономразвития может внести в новый закон
Арендаторы смогут разрывать договоры с собственниками помещений в одностороннем порядке лишь до 1 октября 2020 г. – такую поправку в законопроект о поддержке экономики и предотвращении последствий распространения коронавируса может внести Минэкономразвития после встречи с представителями бизнеса.
Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех компаний, владеющих объектами коммерческой недвижимости в Москве и присутствовавших на этой встрече. Еще одна уступка владельцам помещений – арендаторы все же должны будут возместить им убытки, но в размере одного ежемесячного платежа, утверждают собеседники «Ведомостей».
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам