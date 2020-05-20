Загородный рынок готовится к подъему

Ставки в дорогом сегменте выросли в 1,5–2 раза: год назад за комфортабельный (не элитный) коттедж в Курортном районе владельцы просили 300 000–350 000 руб. в месяц, сейчас – 500 000 руб. и более. В масс-маркете средние цены на аренду увеличиваются медленнее: спрос подрастает, но и предложение тоже. Владельцы непритязательных домиков в дачных массивах, которые и не собирались их сдавать, задумались о дополнительных источниках дохода. Щитовой дом недалеко от города, но без удобств можно снять и за 10 000 руб. в месяц.