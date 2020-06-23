Коворкинги после пандемии: больше термометров, меньше мероприятий

Коворкинги после пандемии: больше термометров, меньше мероприятийОператоры гибких рабочих пространств достаточно быстро перестроились, чтобы сохранить клиентов
В прошлом году доля площадей, занимаемых крупными компаниями в гибридных офисных пространствах, увеличилась на 17% до 6400 кв. м. В I квартале 2020 г. 6400 кв. м арендовали в коворкингах такие компании, как «Газпромнефть-СМ», «Ситимобил» и Glorax Development. Всего в 2020 г. корпоративные клиенты заняли 12 800 кв. м.
Операторы коворкингов достаточно быстро перестроились, чтобы сохранить клиентов: на площадках появились термометры, маски для резидентов, больше внимания стало уделяться санитарной обработке помещений, при этом число мероприятий сократилось. Но все равно потребовалась оптимизировать расходы и одновременно – поддерживать жизнеспособность компании. Например, мы в сети Names остановили все платежи и работы, которые не нужны для текущего жизнеобеспечения, снизили зарплаты сотрудников УК на 30–45%. Стоимость открытия новых коворкингов снизили (с 40 000 руб. до 30 000 руб./кв. м без НДС), отказавшись от дорогостоящих строительных конструкций, таких, как фальшпол и напольные люки для розеток. Нашли более дешевую мебель и звукоизоляционные материалы.
Сейчас набирает популярность flex office – формат офисных площадей, полностью готовых к въезду, которые можно быстро адаптировать под потребности клиента (брендинг, планировка) и сдавать на гибких по срокам и площади аренды условиям. В ставку уже включены мебель и оборудование, услуги клининга, ресепшн и охрана, интернет, расходники для принтера и прочие офисные расходы. Но flex office – не коворкинг, а изолированный офис, рассчитанный на 30–50 человек (в регионах они меньше, на 4–6 сотрудников), со всей необходимой инфраструктурой – рабочими пространствами, переговорными, кухнями и зонами отдыха.
По данным исследования, проведенного порталом «Работа.ру» в начале мая, 50% опрошенных по окончании карантина хотели бы вернуться в привычный режим работы из офиса, 30% – чередовать работу из офиса с «удаленкой». С другой стороны, апрельское исследование Gartner демонстрирует: после окончания эпидемии и самоизоляции компании готовы оставить работать из дома до 50% сотрудников. И если раньше этот формат был востребован в основном IT и telecom-бизнесами, банками и проектными командами, то после начала пандемии гибкими офисами начали интересоваться также ритейл, окологосударственные и производственные компании. Уже сейчас такие компании, как Mail.ru Group, Qiwi, «Авито», заявили о том, что планируют продолжить работу в этом режиме до 1 сентября этого года.
Для компании аренда гибкого офиса в краткосрочной перспективе кажется дороже, чем классического, если считать только арендные платежи. Но в случае с классическим офисом к стандартной ставке всегда прибавляются расходы за коммунальные услуги, использование инфраструктуры. По данным CBRE, при оценке общих затрат «в итоге», отсутствие затрат на отделку, мебель и обслуживание при аренде рабочих мест в коворкинге позволяет сэкономить до 25% средств по сравнению с арендой классического офисного помещения. После кризиса на первый план выйдет краткосрочная аренда, на 3–6 месяцев. В таком случае компания будет знать, сколько средств понадобится для поддержания работы, ориентируясь на стоимость одного рабочего места.
Об авторах: Антон Утехин – CEO сети коворкингов Names. Елена Денисова – старший директор отдела офисных помещений CBRE.