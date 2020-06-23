Коворкинги после пандемии: больше термометров, меньше мероприятий

По данным исследования, проведенного порталом «Работа.ру» в начале мая, 50% опрошенных по окончании карантина хотели бы вернуться в привычный режим работы из офиса, 30% – чередовать работу из офиса с «удаленкой». С другой стороны, апрельское исследование Gartner демонстрирует: после окончания эпидемии и самоизоляции компании готовы оставить работать из дома до 50% сотрудников. И если раньше этот формат был востребован в основном IT и telecom-бизнесами, банками и проектными командами, то после начала пандемии гибкими офисами начали интересоваться также ритейл, окологосударственные и производственные компании. Уже сейчас такие компании, как Mail.ru Group, Qiwi, «Авито», заявили о том, что планируют продолжить работу в этом режиме до 1 сентября этого года.