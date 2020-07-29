Девелопер Lexion Development построит апарт-отель в центре Москвы

Lexion Development ведет строительство апарт-отеля Bogenhouse рядом со своим офисом на пересечении Большой Татарской улицы и Озерковского переулка в Замоскворечье, рассказал «Ведомостям» один из партнеров компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», товарный знак Bogenhouse зарегистрирован за компанией «Дельта», ею владеет гендиректор и совладелец Lexion Development Сергей Казадаев. Представитель девелопера информацию о своем новом проекте подтвердил. По его словам, общая площадь комплекса составит 8174 кв. м, там будет 43 апартамента, которые планируется сдавать в аренду. Сдать Bogenhouse в эксплуатацию компания хочет уже в IV квартале 2020 г., говорит собеседник «Ведомостей».