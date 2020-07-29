Девелопер Lexion Development построит апарт-отель в центре Москвы

Девелопер Lexion Development построит апарт-отель в центре МосквыЭто первый проект компании в сегменте коммерческой недвижимости
Lexion Development ведет строительство апарт-отеля Bogenhouse рядом со своим офисом на пересечении Большой Татарской улицы и Озерковского переулка в Замоскворечье, рассказал «Ведомостям» один из партнеров компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», товарный знак Bogenhouse зарегистрирован за компанией «Дельта», ею владеет гендиректор и совладелец Lexion Development Сергей Казадаев. Представитель девелопера информацию о своем новом проекте подтвердил. По его словам, общая площадь комплекса составит 8174 кв. м, там будет 43 апартамента, которые планируется сдавать в аренду. Сдать Bogenhouse в эксплуатацию компания хочет уже в IV квартале 2020 г., говорит собеседник «Ведомостей».
Lexion Development была создана в 2010 г. Александром Лавленцевым, основателем строительной компании АРКС (ее совладельцем некоторое время был бизнесмен Геннадий Тимченко). Ему, по данным ЕГРЮЛа, принадлежит 65% долей в девелопере, остальное – у бывшего президента АРКС Дмитрия Симарева и бизнесменов Арсена Бакиева и Казадаева. Компания до сих пор занималась строительством крупных жилых комплексов за МКАД. Среди ее проектов – «Некрасовка парк» (360 000 кв. м) и «Румянцево парк» (386 000 кв. м). Таким образом, Bogenhouse стал ее первым объектом в сегменте коммерческой недвижимости в центре Москвы.