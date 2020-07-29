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Девелопер Lexion Development построит апарт-отель в центре Москвы

Это первый проект компании в сегменте коммерческой недвижимости
Антон Филатов
Lexion Development

Lexion Development ведет строительство апарт-отеля Bogenhouse рядом со своим офисом на пересечении Большой Татарской улицы и Озерковского переулка в Замоскворечье, рассказал «Ведомостям» один из партнеров компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», товарный знак Bogenhouse зарегистрирован за компанией «Дельта», ею владеет гендиректор и совладелец Lexion Development Сергей Казадаев. Представитель девелопера информацию о своем новом проекте подтвердил. По его словам, общая площадь комплекса составит 8174 кв. м, там будет 43 апартамента, которые планируется сдавать в аренду. Сдать Bogenhouse в эксплуатацию компания хочет уже в IV квартале 2020 г., говорит собеседник «Ведомостей».

Lexion Development была создана в 2010 г. Александром Лавленцевым, основателем строительной компании АРКС (ее совладельцем некоторое время был бизнесмен Геннадий Тимченко). Ему, по данным ЕГРЮЛа, принадлежит 65% долей в девелопере, остальное – у бывшего президента АРКС Дмитрия Симарева и бизнесменов Арсена Бакиева и Казадаева. Компания до сих пор занималась строительством крупных жилых комплексов за МКАД. Среди ее проектов – «Некрасовка парк» (360 000 кв. м) и «Румянцево парк» (386 000 кв. м). Таким образом, Bogenhouse стал ее первым объектом в сегменте коммерческой недвижимости в центре Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных