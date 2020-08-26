РФПИ с партнерами хотят купить еще один склад Ozon

Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и другими ближневосточными инвестиционными фондами, ведет переговоры с ГК «Ориентир» о покупке у нее 155 000 кв. м в строящемся логистическом комплексе «Ориентир Запад» на Новорижском шоссе, рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с компаниями. Так как PLT приобретает в основном готовые объекты, то она договаривается о том, чтобы покупка была полностью оплачена лишь после ввода объекта в эксплуатацию и заезда арендатора, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, таким образом, речь идет о форвардной сделке. Ранее «Ориентир» сообщал, что эти площади снял интернет-магазин Ozon, запуск нового объекта запланирован на середину следующего года. Представители самого девелопера и РФПИ от комментариев отказались.