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РФПИ с партнерами хотят купить еще один склад Ozon

Это будет крупнейшая инвестсделка за последние три года
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и другими ближневосточными инвестиционными фондами, ведет переговоры с ГК «Ориентир» о покупке у нее 155 000 кв. м в строящемся логистическом комплексе «Ориентир Запад» на Новорижском шоссе, рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с компаниями. Так как PLT приобретает в основном готовые объекты, то она договаривается о том, чтобы покупка была полностью оплачена лишь после ввода объекта в эксплуатацию и заезда арендатора, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, таким образом, речь идет о форвардной сделке. Ранее «Ориентир» сообщал, что эти площади снял интернет-магазин Ozon, запуск нового объекта запланирован на середину следующего года. Представители самого девелопера и РФПИ от комментариев отказались.

PLT – один из крупнейших логистических операторов в России: ее текущий портфель составляет около 500 000 кв. м складов. Она планирует довести его до 1 млн кв. м, заявлял в конце 2018 г. глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных