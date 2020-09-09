Совладелец «Персоны» занялся инвестициями в недвижимость

Бизнесмен Денис Цыпулев стал победителем аукциона по продаже здания штаб-квартиры Русстройбанка общей площадью 2310 кв. м в Большом Дровяном переулке в Москве, следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. На этот объект было еще шесть претендентов: банк «Авангард», специализированный застройщик «Вернадский, 41», структура компании UCS (занимается разработкой программного обеспечения) и три физических лица. Ценовое предложение Цыпулева оказалось самым высоким: он согласился заплатить за здание 306,5 млн руб.