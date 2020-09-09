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Совладелец «Персоны» занялся инвестициями в недвижимость

Денис Цыпулев выкупает штаб-квартиру Русстройбанка на Таганке
Антон Филатов
Теперь это здание лопнувшего банка перейдет к совладельцу сети салонов красоты /Wikimedia

Бизнесмен Денис Цыпулев стал победителем аукциона по продаже здания штаб-квартиры Русстройбанка общей площадью 2310 кв. м в Большом Дровяном переулке в Москве, следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. На этот объект было еще шесть претендентов: банк «Авангард», специализированный застройщик «Вернадский, 41», структура компании UCS (занимается разработкой программного обеспечения) и три физических лица. Ценовое предложение Цыпулева оказалось самым высоким: он согласился заплатить за здание 306,5 млн руб.

Центробанк отозвал лицензию у Русстройбанка в конце 2015 г. На тот момент по величине активов он занимал 135-е место в банковской системе России. Крупнейшими владельцами банка тогда считались его бывший председатель совета директоров Николай Иващук, его сын Дмитрий, Ольга Сорокина, Петр и Роза Струковы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных