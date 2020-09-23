В Петербурге снесены первые «хрущевки»

В Китае программа замещения ветхого жилья реализуется с 1949 г. В Пекине реновации подверглось более 16 млн кв. м; в 2017 г. затраты на снос, расселение и новое строительство составили $4,5 млрд, речь также идет о государственном финансировании. Кроме того, в Китае нет права собственности на жилье: участки под жилыми зданиями предоставляются в аренду на 70 лет с правом пролонгации (под коммерческими объектами – на 40 лет). Что будет по истечении этого срока, не известно: ограничение введено относительно недавно.