Инвесторы впервые за пять лет потратили больше всего средств на склады

Опрошенные же инвесторы утверждают, что текущая ситуация на рынке логистической недвижимости – временное явление. Любая недвижимость предполагает долгосрочные инвестиции, поэтому реагировать на краткосрочные изменения на рынке не стоит, считает директор российского представительства Rossmils Алексей Могила. Того же мнения придерживается и президент Becar Asset Management Александр Шарапов. По его словам, инвестиционно привлекательный сегмент должен пользоваться спросом в течение ближайших десятилетий. В связи с этим он делает ставку на коливинги, апарт-отели для долгосрочного проживания и коворкинги. Accent Capital рассматривает приобретение активов в различных сегментах коммерческой недвижимости, в том числе в складах, но приоритетными для компании остаются также офисы и торговая недвижимость, говорит ее директор департамента рынков недвижимости Дмитрий Хлебников. Партнер Colliers International Станислав Бибик также отмечает, что кроме логистической недвижимости инвесторов привлекают и высококачественные бизнес-центры.