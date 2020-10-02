Швейцарский UBS считает жилье в Москве переоцененным

Цены на недвижимость в Москве упали примерно на 30% в 2015 г. из-за нестабильной экономической ситуации, сказано в отчете UBS. Но уже через два года квартиры в российской столице подорожали на 25%, что говорит практически о полном восстановлении рынка. В 2018 г. стоимость жилья в Москве была справедливой, объясняют аналитики швейцарского банка. Но переход на схему продажи квартир через эскроу-счета и введение льготной ипотеки привели к резкому росту цен. «В результате отношение ипотечных кредитов к ВВП за последние кварталы увеличилось», – сообщил представитель UBS Томас Верагут агентству «РИА Новости». Он также обратил внимание на то, что цены на новостройки сейчас превысили стоимость вторичного жилья. Все это, по его словам, приведет в перспективе к тому, что столичное жилье не будет дорожать. Запрос «Ведомостей» в UBS остался без ответа.