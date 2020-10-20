Сделки, исключающие прямые денежные расчеты, по-прежнему используются на рынке недвижимости

В основном это были собственники зарубежной недвижимости, которые хотели обменять ее на квартиры и загородные дома в Московском регионе. Зарубежный отдел группы уже заключил сделку: поменял квартиру в доме класса de luxe на Кипре на загородный дом на Рублево-Успенском шоссе. Еще несколько сделок готовится. По словам Екатерины Румянцевой, председателя совета директоров Kalinka Group, все чаще физические лица и компании сталкиваются с ситуацией кассового разрыва, когда на момент платежа не хватает наличности, поэтому обмен становится актуальным как никогда. Для сделки не нужно выдергивать деньги из бизнеса, не нужно класть наличные в ячейку или резервировать средства на счете. Фактически происходит взаимозачет стоимости одного объекта за другой.