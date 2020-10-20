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Сделки, исключающие прямые денежные расчеты, по-прежнему используются на рынке недвижимости

Рост интереса к обменам может стать сигналом надвигающегося экономического кризиса
Людмила Чичерова
Максим Стулов / Ведомости

В августе Kalinka Group предложила собственникам высококлассной недвижимости, расположенной в России или за рубежом, сервис, позволяющий найти «релевантные варианты» обмена жилых объектов на коммерческие и наоборот, менять городские квартиры на загородные дома, инвестпроекты или земельные участки. Платформу разработали внутри компании, в базе в настоящее время более 17 000 объектов недвижимости, сообщили в Kalinka Group. За первый месяц услугой заинтересовалось около 40 клиентов.

В основном это были собственники зарубежной недвижимости, которые хотели обменять ее на квартиры и загородные дома в Московском регионе. Зарубежный отдел группы уже заключил сделку: поменял квартиру в доме класса de luxe на Кипре на загородный дом на Рублево-Успенском шоссе. Еще несколько сделок готовится. По словам Екатерины Румянцевой, председателя совета директоров Kalinka Group, все чаще физические лица и компании сталкиваются с ситуацией кассового разрыва, когда на момент платежа не хватает наличности, поэтому обмен становится актуальным как никогда. Для сделки не нужно выдергивать деньги из бизнеса, не нужно класть наличные в ячейку или резервировать средства на счете. Фактически происходит взаимозачет стоимости одного объекта за другой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных