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Столичные застройщики оценили усилия власти по снижению административных барьеров

И рассчитывают, что нагрузки со стороны надзорных органов станет еще меньше, а взаимодействия он-лайн – больше
Юлия Акиньшина
Полноценная единая цифровая платформа в сфере строительства заработает череp 2-3 года, ожидают девелоперы /Евгений Разумный / Ведомости

В последние годы работа по упрощению и ускорению процессов строительства ведется на уровне федеральных министерств (и во взаимодействии со стройкомплексом Москвы): сокращены сроки ключевых процедур в строительстве, оформлении граддокументации (ГПЗУ, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию), актуализированы основные документы нормативно-технического регулирования, рассказал в октябре руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на пресс-конференции «Ключевые реформы в строительной сфере: что нужно застройщикам».

Количество процедур и времени, необходимое для получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в Москве уменьшилось втрое за 10 лет, напомнил он. Столичные власти задали правильный вектор на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес со стороны надзорных органов, поэтому в краткосрочной перспективе условия работы застройщиков в этой части еще улучшатся, надеется Андрей Колочинский, управляющий партнер «Векторстройфинанса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных