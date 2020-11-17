Столичные застройщики оценили усилия власти по снижению административных барьеров

Столичные застройщики оценили усилия власти по снижению административных барьеровИ рассчитывают, что нагрузки со стороны надзорных органов станет еще меньше, а взаимодействия он-лайн – больше
В последние годы работа по упрощению и ускорению процессов строительства ведется на уровне федеральных министерств (и во взаимодействии со стройкомплексом Москвы): сокращены сроки ключевых процедур в строительстве, оформлении граддокументации (ГПЗУ, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию), актуализированы основные документы нормативно-технического регулирования, рассказал в октябре руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на пресс-конференции «Ключевые реформы в строительной сфере: что нужно застройщикам».
Количество процедур и времени, необходимое для получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в Москве уменьшилось втрое за 10 лет, напомнил он. Столичные власти задали правильный вектор на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес со стороны надзорных органов, поэтому в краткосрочной перспективе условия работы застройщиков в этой части еще улучшатся, надеется Андрей Колочинский, управляющий партнер «Векторстройфинанса».