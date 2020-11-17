Столичные застройщики оценили усилия власти по снижению административных барьеров

Количество процедур и времени, необходимое для получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в Москве уменьшилось втрое за 10 лет, напомнил он. Столичные власти задали правильный вектор на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес со стороны надзорных органов, поэтому в краткосрочной перспективе условия работы застройщиков в этой части еще улучшатся, надеется Андрей Колочинский, управляющий партнер «Векторстройфинанса».