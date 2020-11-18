Как смешанный функционал помогает бизнес-центрам пережить карантинный кризис

Существует ключевой показатель для оценки эффективности объекта – структура dwell time, т. е. времени пребывания в локации. Локация – в данном случае не только само место, но и его ближайшее окружение – обладает критически важными характеристиками (транспортная доступность, проходимость). Это ячейка 250 на 250 м, в которую попадают само здание, проходы, площади между коммерческими объектами.