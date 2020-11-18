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Как смешанный функционал помогает бизнес-центрам пережить карантинный кризис

Их устойчивость обеспечивает способность быть полезными не только деловой публике
Катя Летуновская Анна Анисимова Даниил Горохов
Деловые центры, схожие по классу и рас- положенные в пределах ТТК, по-разному были востребованы в период карантина /Ведомости

Для собственников и арендаторов выход из нынешнего кризиса неизбежно сопряжен с необходимостью обеспечить безопасность присутствующих в своем пространстве и по возможности контролировать процесс движения людей. Для этого надо понимать качество, количество и направления этого движения. Анализ данных весны 2020 г. свидетельствует: наименьшим рискам (от снижения выручки до банкротства владельцев) подвержены объекты смешанного функционала, расположенные в насыщенной, плотной городской среде. 

Существует ключевой показатель для оценки эффективности объекта – структура dwell time, т. е. времени пребывания в локации. Локация – в данном случае не только само место, но и его ближайшее окружение – обладает критически важными характеристиками (транспортная доступность, проходимость). Это ячейка 250 на 250 м, в которую попадают само здание, проходы, площади между коммерческими объектами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных