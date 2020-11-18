Как смешанный функционал помогает бизнес-центрам пережить карантинный кризис

Как смешанный функционал помогает бизнес-центрам пережить карантинный кризисИх устойчивость обеспечивает способность быть полезными не только деловой публике
Для собственников и арендаторов выход из нынешнего кризиса неизбежно сопряжен с необходимостью обеспечить безопасность присутствующих в своем пространстве и по возможности контролировать процесс движения людей. Для этого надо понимать качество, количество и направления этого движения. Анализ данных весны 2020 г. свидетельствует: наименьшим рискам (от снижения выручки до банкротства владельцев) подвержены объекты смешанного функционала, расположенные в насыщенной, плотной городской среде.
Существует ключевой показатель для оценки эффективности объекта – структура dwell time, т. е. времени пребывания в локации. Локация – в данном случае не только само место, но и его ближайшее окружение – обладает критически важными характеристиками (транспортная доступность, проходимость). Это ячейка 250 на 250 м, в которую попадают само здание, проходы, площади между коммерческими объектами.