Мэрия Москвы меняет условия перевода земли под застройку

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 ноября подписал постановление, меняющее условия взимания платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) и аренду земли на территории города. В документе сказано, что в случае изменения функционального назначения участка к текущей формуле расчета стоимости этой услуги будет применяться повышающий коэффициент в зависимости от его месторасположения: 8 – для новой Москвы и 2 – для всех других территорий города. «Другими словами, стоимость изменения ВРИ теперь увеличивается в 2 раза за участки в пределах МКАД и в 8 раз – за земли в новой Москве», – объясняет партнер адвокатского бюро Asterisk Сергей Демченко. Кроме того, согласно постановлению меняется и формула расчета ставок аренды участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, строительства гаражей и т. д., добавляет руководитель направления «Коммерческие споры» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. По его расчетам, в зависимости от категорий недвижимости стоимость аренды может вырасти в несколько раз. Согласно постановлению теперь общая плата за участок будет зависеть еще и от района Москвы: чем ближе к центру города, тем дороже, добавляет гендиректор «СМУ-6 инвестиции» Алексей Перлин.