Мэрия Москвы меняет условия перевода земли под застройку

Мэрия Москвы меняет условия перевода земли под застройкуЭто может привести к росту цен на жилье
Мэр Москвы Сергей Собянин 19 ноября подписал постановление, меняющее условия взимания платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) и аренду земли на территории города. В документе сказано, что в случае изменения функционального назначения участка к текущей формуле расчета стоимости этой услуги будет применяться повышающий коэффициент в зависимости от его месторасположения: 8 – для новой Москвы и 2 – для всех других территорий города. «Другими словами, стоимость изменения ВРИ теперь увеличивается в 2 раза за участки в пределах МКАД и в 8 раз – за земли в новой Москве», – объясняет партнер адвокатского бюро Asterisk Сергей Демченко. Кроме того, согласно постановлению меняется и формула расчета ставок аренды участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, строительства гаражей и т. д., добавляет руководитель направления «Коммерческие споры» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. По его расчетам, в зависимости от категорий недвижимости стоимость аренды может вырасти в несколько раз. Согласно постановлению теперь общая плата за участок будет зависеть еще и от района Москвы: чем ближе к центру города, тем дороже, добавляет гендиректор «СМУ-6 инвестиции» Алексей Перлин.
Опрошенные «Ведомостями» участники рынка опасаются, что новые правила приведут к ухудшению экономики жилых проектов, дополнительным затратам у застройщиков и, как следствие, росту цен на квартиры. Именно девелоперы жилья часто меняют вид использования участков, к примеру, на промышленных территориях, напоминает руководитель «Топ-идеи» Олег Ступеньков. Нововведения значительным образом повлияют на доходность инвесторов, желающих строить жилье, так, в некоторых случаях платеж за смену ВРИ может увеличиться от 2 до 11 раз, говорит управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов. В некоторых случаях расходы за перевод земельных участков под застройку в центре Москвы вырастут в 8–10 раз в зависимости от кадастровой стоимости, соглашается гендиректор We Know Александр Галицын. В абсолютных цифрах стоимость смены ВРИ, к примеру, для земли в старых границах города будет составлять не менее 5000 руб. на каждый продаваемый квадратный метр, подсчитал Перлин. А ближе к центру Москвы, по его словам, расходы могут быть и 30 000 руб. за 1 кв. м. Он напоминает, что на ВРИ приходится, как правило, 10–15% от инвестиционной стоимости проектов.